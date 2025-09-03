Kater in Not: Mucki und Bob warten auf ein Wunder in Leisnig

Rochlitz
In der Einrichtung am Eichberg leben derzeit zwei betagte Katzen, die eine etwas größere Portion Zuwendung brauchen.
Mucki ist 13, Bob etwa 14 Jahre alt. Dass die beiden betagten Katzen einmal bei der Tiernothilfe landen, war so nicht abzusehen, wie Simone Landgraf weiß. Die Mitarbeiterin der Tiernothilfe Leisnig am Eichberg hofft, die beiden Kater an liebevolle Tierfreunde vermitteln zu können. „Muckis Halterin verstarb unerwartet und ihr Partner arbeitet...
