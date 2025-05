Kellerbrand in Döbeln: 15 Bewohner müssen evakuiert werden

Ein Brand in Döbeln führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Mehrere Wehren rückten aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache bleibt unklar. Ermittlungen laufen.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Döbeln hat am Freitagabend die Feuerwehren aus Döbeln, Ebersbach und Limmritz auf den Plan gerufen. Gegen 20 Uhr brach in der Feldstraße ein Feuer aus, woraufhin Großalarm ausgelöst wurde, da sich zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Personen im Gebäude aufhielten. Insgesamt wurden 15 Bewohner evakuiert....