MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zutritt nur für Damen - ein Bild vom Vorjahr beim Weiberfasching in Freiberg.
Zutritt nur für Damen - ein Bild vom Vorjahr beim Weiberfasching in Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Zutritt nur für Damen - ein Bild vom Vorjahr beim Weiberfasching in Freiberg.
Zutritt nur für Damen - ein Bild vom Vorjahr beim Weiberfasching in Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Rochlitz
Kino in Flöha, Kunsttreff in Frankenberg und Weiberfasching in ganz Mittelsachsen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die erste Woche der Winterferien ist alles andere als langweilig. Nicht nur Schulkinder können was erleben. Das sind unsere fünf Tipps mit Reiseberichten aus Israel und Serbien.

Reisebericht Israel: Heiko Reinhold berichtet am Dienstag in Freiberg ab 18 Uhr in einer Veranstaltung der Volkshochschule von seinen Erfahrungen im gelobten Land. Der Reisevortrag über Israel in der Stadtbibliothek im Kornhaus (Korngasse 14) widmet sich berühmten Stätten, besonderen Landschaften und der kulturellen Vielfalt. Auch aktuelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:15 Uhr
2 min.
Schöbel bleibt weitere drei Jahre Intendant der Landesbühnen
Theaterintendant Manuel Schöbel und Schriftstellerin Sabine Ebert sitzen im Zuschauerbereich der Felsenbühne Rathen. (Archivbild)
Die Landesbühnen Sachsen setzen auf Kontinuität: Intendant Manuel Schöbels Vertrag wird verlängert. Was er in den vergangenen Jahren an Pluspunkten gesammelt hat.
12.01.2026
3 min.
Vom Abenteuer Grönland bis zum Studium in Freiberg und Mittweida – Fünf Tipps für diese Woche
Mitarbeiter der Justiz sind wieder bei der Karrieremesse Rochlitz dabei.
Diese Woche ist alles andere als langweilig, auch Wintersport ist noch möglich. Für die Zukunft planen kann man mit Jobmessen in Rochlitz und Freiberg und den Studieninformationstagen.
Falk Bernhardt
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
06.02.2026
4 min.
Schlittschuhlaufen, Eintauchen in die Märchenwelt und Zauberzirkus: Das ist in den Winterferien in Mittelsachsen los
Im Rochlitzer Schloss zeigen in den Ferien die Alchemisten aus Penig ihr Können.
In und um Flöha, Freiberg, Mittweida und Rochlitz gibt es für Ferienkinder und Familien viel zu entdecken. Erlebnisangebote führen ins Alchimistenlabor, durch geheime Gänge und ins Märchenland.
Rita Türpe
13:24 Uhr
2 min.
Kegler des VfB Eintracht Fraureuth stehen im Pokalfinale
Symbolbild.
In Ludwigshafen sicherten sich die Westsachsen den 2. Platz hinter Wacker Gotha. Am 2. Mai steigt in Bad Langensalza die Mission Cupverteidigung.
Reiner Schumann
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
Mehr Artikel