Kirche Geringswalde bietet Orgelmusik im Kerzenschein

Kirchenmusikdirektorin aus Sachsen-Anhalt verspricht Kontrast zwischen Erhabenheit und Leidenschaft.

Musikliebhaber erwartet ein besonderer Kunstgenuss. Denn die Martin-Luther-Kirche Geringswalde wird sich in romantischem Kerzenschein präsentieren. Kirchenmusikdirektorin Martina Apitz aus Köthen (Sachsen-Anhalt), zugleich Botschafterin der Ladegast-Tradition, wird ein spannendes Programm bieten, wie Oana Maria Bran als Kantorin der...