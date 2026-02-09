Kirchgemeinde Geringswalde: Kein Pfarrer in Sicht

Was für Döbeln, Rochlitz und Waldheim gelang, scheint für Geringswalde in weite Ferne gerückt – und das trotz intensiver Bemühungen.

Sie hoffen weiter. Fast zwei Jahre ist es her, dass sich die Geringswalder Christen von Pfarrer Klaus Tietze verabschiedeten. Bereits mehrmals ausgeschrieben, bleibt die Pfarrstelle in Geringswalde weiter vakant, wie Sven Petry als Superintendent für den Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz mitteilt. „Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer für diese Stelle...