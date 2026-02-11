MENÜ
Die Kinder der Gruppen „Frösche“ und „Füchse“ bildeten vor einigen Tagen eine Kette vor der Kita in Schweikershain.
Die Kinder der Gruppen „Frösche“ und „Füchse“ bildeten vor einigen Tagen eine Kette vor der Kita in Schweikershain. Bild: Kati Heidenreich/pf
Die Gemeinde Erlau hat drei kommunale Kitas.
Die Gemeinde Erlau hat drei kommunale Kitas. Bild: Grafik/Tilo Steiner
Der Kindergarten Schweikershain hat einen großen Garten mit vielen Bäumen.
Der Kindergarten Schweikershain hat einen großen Garten mit vielen Bäumen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Petition für den Erhalt der Kita Schweikershain.
Die Petition für den Erhalt der Kita Schweikershain. Bild: Falk Bernhardt/Screenshot
Rochlitz
Kita bei Mittweida vor dem Aus: Eltern starten Petition für Kindergarten Schweikershain
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Eine Schließung ist wohl nur eine Frage der Zeit, aktuell werden in Schweikershain noch 20 Kinder betreut. Eltern kämpfen nun um den Fortbestand und den Vergleich der Kosten aller Kitas in Erlau.

Das Bild prägt sich ein: Hand in Hand stehen die Mädchen und Jungen vor ihrem Kindergarten in Schweikershain in der Gemeinde Erlau. Dem droht die Schließung, beschlossen ist dies noch nicht. Nun gibt es einen Aufruf, für den Erhalt der kommunalen Einrichtung zu unterschreiben. Binnen weniger Tage sind auf der Plattform „Open Petition“...
