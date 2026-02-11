Kita bei Mittweida vor dem Aus: Eltern starten Petition für Kindergarten Schweikershain

Eine Schließung ist wohl nur eine Frage der Zeit, aktuell werden in Schweikershain noch 20 Kinder betreut. Eltern kämpfen nun um den Fortbestand und den Vergleich der Kosten aller Kitas in Erlau.

Das Bild prägt sich ein: Hand in Hand stehen die Mädchen und Jungen vor ihrem Kindergarten in Schweikershain in der Gemeinde Erlau. Dem droht die Schließung, beschlossen ist dies noch nicht. Nun gibt es einen Aufruf, für den Erhalt der kommunalen Einrichtung zu unterschreiben. Binnen weniger Tage sind auf der Plattform „Open Petition"...