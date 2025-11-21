Kleine Schweiz und Türmerhaus: Das sind die Tourismushelden der Region Rochlitz

Rochlitz
Die Rochlitzer Gastronomin Sandra Enghardt und Veikko Scheibner aus Königshain-Wiederau sind auf der Touristikmesse TC in Leipzig für ihr Engagement geehrt worden.
Zwei Touristik-Akteure der Region Rochlitz sind im Rahmen von Mitteldeutschlands größter Urlaubsmesse TC in Leipzig als „Tourismushelden Sachsen 2025“ ausgezeichnet worden. In der Kategorie Gastronomie ist die Inhaberin des Bergrestaurants „Türmerhaus“ Rochlitz, Sandra Enghardt, für besonderes Engagement in der Gastronomie...
