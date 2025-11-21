Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sandra Enghardt, Inhaberin des „Türmerhaus“ auf dem Rochlitzer Berg, ist als Tourismusheldin geehrt worden.
Sandra Enghardt, Inhaberin des „Türmerhaus“ auf dem Rochlitzer Berg, ist als Tourismusheldin geehrt worden. Bild: Mario Hösel/Archiv
Sandra Enghardt, Inhaberin des „Türmerhaus“ auf dem Rochlitzer Berg, ist als Tourismusheldin geehrt worden.
Sandra Enghardt, Inhaberin des „Türmerhaus“ auf dem Rochlitzer Berg, ist als Tourismusheldin geehrt worden. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Kleine Schweiz und Türmerhaus: Das sind die Tourismushelden der Region Rochlitz
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Rochlitzer Gastronomin Sandra Enghardt und Veikko Scheibner aus Königshain-Wiederau sind auf der Touristikmesse TC in Leipzig für ihr Engagement geehrt worden.

Zwei Touristik-Akteure der Region Rochlitz sind im Rahmen von Mitteldeutschlands größter Urlaubsmesse TC in Leipzig als „Tourismushelden Sachsen 2025“ ausgezeichnet worden. In der Kategorie Gastronomie ist die Inhaberin des Bergrestaurants „Türmerhaus“ Rochlitz, Sandra Enghardt, für besonderes Engagement in der Gastronomie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Muldentalbahn-Akteure aus Glauchau und Umgebung als „Tourismushelden“ ausgezeichnet: Rollt die Bahn auch 2026?
Die Durchfahrt der Muldentalbahn lockte an Himmelfahrt auch am Waldenburger Bahnübergang viele Schaulustige an. Die Akteure erhielten die Auszeichnung als „Tourismushelden Sachsen 2025“.
Die Auszeichnung auf der Messe „Touristik und Caravaning“ in Leipzig soll Rückenwind für anstehende Gespräche geben. OB Marcus Steinhart spricht bei einem Punkt zum nächsten Jahr in der Mehrzahl. Aus Westsachsen gibt es weitere Preisträger.
Holger Frenzel
17:45 Uhr
2 min.
Preisgeld für Projekt in Rochlitz: Erstklässler beschenken bedürftige Familien
Annett Müller ist treibende Kraft beim Hortprojekt.
Als eines von zehn Projekten in Deutschland wurde ein Adventsprojekt von Hortkindern und der Kirchgemeinde ausgezeichnet.
Konrad Rüdiger
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
Mehr Artikel