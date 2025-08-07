Kleinod am Mulderadweg: Bei Leisnig starten bald erste Ballonfahrten

Noch ist das Strandhaus Westewitz an der Freiberger Mulde eher ein Geheimtipp. Doch deren Betreiber haben sich viel vorgenommen. Und das nicht nur was Freizeitangebote betrifft. Bei Ballonfahrten sind sie aber nicht die einzigen Anbieter.

Es ist ein kleiner Ort an der Freiberger Mulde zwischen Döbeln und Leisnig. Doch bald geht es von der Wiese am Strandhaus Westewitz hoch hinaus. Am 16. August soll erstmals an dem Ort ein Heißluftballon mit Fahrgästen in den Abendhimmel starten. Und mit Beginn der Saison im Mai 2026 soll das Angebot ausgebaut werden. Erst seit dieser Woche... Es ist ein kleiner Ort an der Freiberger Mulde zwischen Döbeln und Leisnig. Doch bald geht es von der Wiese am Strandhaus Westewitz hoch hinaus. Am 16. August soll erstmals an dem Ort ein Heißluftballon mit Fahrgästen in den Abendhimmel starten. Und mit Beginn der Saison im Mai 2026 soll das Angebot ausgebaut werden. Erst seit dieser Woche...