Kunsthandwerker-Markt auf Schloss Rochlitz: Handgemachtes und Hausgemachtes sowie die ganze Welt im Miniaturformat

Beim Rochlitzer Kunsthandwerkermarkt kündigte sich der Frühling an. Sonnenstrahlen, Musik und köstliche Düfte erfüllten die Luft im Marktgewimmel. Mittendrin: ein Künstler von ungewöhnlichem Format.

Dicht haben sich die Besucher bereits am Samstagmittag an Ständen im Innenhof und den Hallen von Schloss Rochlitz vorbeigedrängt. Leise deutete sich beim Kunsthandwerkermarkt der Frühling an. Sonnenstrahlen mischten sich in Händlergespräche, Livemusikklänge und Bratwurst- und Gulaschduft. Wer wollte, konnte Hausgemachtes wie mallorquinischer...