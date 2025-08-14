Kunterbunte Musik-Oase: Treibsand-Festival in Hartha lockt in die Sandgrube - Das müssen Besucher wissen

Das Treibsand-Festival zwischen Wechselburg und Hartha bietet eine kunterbunte Oase für Musikliebhaber. Rock, Punk, Metal und Techno sind vertreten. Sechs Fakten zum Festival.

Sonne, eine Sandgrube, drei Bühnen, Rock, Techno und Metal – das sind die Zutaten für ein gelungenes Treibsand-Festival. Am kommenden Freitag und Samstag, 15. und 16. August, erlebt es seine 24. Auflage. Und wieder werden mehrere hundert Partygäste in der namensgebenden Sandgrube erwartet. „Es wird wieder ein kleines, aber feines Festival,...