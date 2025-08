Langer Sommerabend in Döbeln: Neuer Karlchen-Song im Erlebnis-Dorf

Der Freizeitpark an der Autobahn 14 bleibt am kommenden Samstag länger als üblich geöffnet. Zur Mini-Disco ist eine Premiere angekündigt.

Kurz vor dem Start in die letzte Ferienwoche in Sachsen soll im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln nochmal gefeiert werden. Beim langen Sommerabend sind am Samstag von 16 bis 21 Uhr alle Fahrgeschäfte und Läden sowie die Indoor-Spielbereiche im Manufakturen-Markt geöffnet. Dazu hat das Event-Team von Karls einige Aktionen vor allem die jüngsten...