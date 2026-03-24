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Kloster Buch bei Leisnig startet am 1. April in die Hauptsaison.
Kloster Buch bei Leisnig startet am 1. April in die Hauptsaison. Foto: Kloster Buch/Archiv
Kloster Buch bei Leisnig startet am 1. April in die Hauptsaison.
Kloster Buch bei Leisnig startet am 1. April in die Hauptsaison. Foto: Kloster Buch/Archiv
Rochlitz
Leisnig: Kloster Buch startet Saison 2026 - das ist geplant
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Von Bauernmarkt bis Tom Pauls: Kloster Buch startet am 1. April in die Hauptsaison zum 500. Jahrestag seiner Auflösung mit vielfältigen Terminen.

Das Kloster Buch bei Leisnig startet am 1. April 2026 in die Hauptsaison. Die Anlage des ehemaligen Zisterzienserklosters ist dann wieder täglich und an Feiertagen geöffnet, teilte der zuständige Förderverein mit. 2026 jährt sich die Auflösung des Klosters zum 500. Mal.
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