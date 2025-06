Letzter Hilferuf nach Dresden: Rochlitz und Colditz wollen wieder ans Gleisnetz

Die geplante Reaktivierung der Muldentalbahn könnte ins Stocken geraten, denn der Landeshaushalt sieht Einsparungen vor. Das wollen Bürgermeister und Abgeordnete nicht hinnehmen, doch die Zeit drängt.

Mike Spreer aus Rochlitz hat einen Taum: Er will in der Muldestadt in den Zug einsteigen und entspannt nach Chemnitz fahren, oder auch nach Leipzig. Das war früher mal möglich, aber das ist Jahrzehnte her. Damit Rochlitz wieder ins Gleisnetz kommt, hat Spreer schon Aufrufe gestartet. Seine Motivation: „Der ländliche Raum muss attraktiver...