Magisches Sommertheater bei Karls in Döbeln

Unter einem Zeltdach ist am Samstag die Premiere für ein Familienmusical im Freizeitpark an der A 14 zu erleben. Bis Anfang September verzaubert hier eine Fee das Publikum. Und nun ist klar, was auf den Schienen im Freizeitpark fährt.

Die erste Feuertaufe, genauer gesagt Wassertaufe bei teils regnerischen Wetter, hat das Sommertheater von Karls im Döbelner Freizeitpark am Freitag bestanden. Zur Generalprobe des Familienmusicals „Karlchen und die magische Fee" blieben Darsteller, Bühne und Gäste trocken unter dem Zeltdach. Am Samstagmittag folgt dann die Premiere vor bis...