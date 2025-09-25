Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Basilika ist wieder die Wechselburger Orgelmusik zu erleben.
In der Basilika ist wieder die Wechselburger Orgelmusik zu erleben. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
In der Basilika ist wieder die Wechselburger Orgelmusik zu erleben.
In der Basilika ist wieder die Wechselburger Orgelmusik zu erleben. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Rochlitz
Mario Merz aus Kamenz gestaltet Wechselburger Orgelmusik
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wechselburgs Orgelmusikreihe begeistert seit 2022. Am Sonntag musiziert Mario Merz, begleitet von Pater Maurus‘ geistlichem Impuls.

Am Sonntag, 28. September, ist in der Basilika von Wechselburg wieder Orgelmusik zu erleben. Ab 16 Uhr wird Mario Merz aus Kamenz musizieren. Pater Maurus wird einen geistlichen Impuls zu Psalm 91 vortragen, zu einem Gebet einladen und am Ende ein Segensgebet sprechen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
3 min.
Wechselburger Benediktiner-Prior vor Hunderten Gläubigen vom Bischof verabschiedet
Pater Maurus Kraß wurde bei einem Festgottesdienst feierlich verabschiedet.
Eigentlich ist das Patronatsfest einer Kirche ein Freudentag. Doch am Sonntag traten in der Wechselburger Basilika neben Festgesang und Posaunenklänge Wehmut und Schmerz, sogar Tränen flossen.
Michael Kunze
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
09.09.2025
2 min.
Wechselburg: Pater Maurus auf Abschiedstour
Pater Maurus Kraß kehrt Ende des Monats von Wechselburg nach Ettal zurück.
Mit der Kraft der Musik und des Glaubens verabschiedet sich Pater Maurus von der Kirchgemeinde und den Menschen vor Ort. Es ist der Beginn vom Ende der Benediktiner in Wechselburg.
Alexander Christoph
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel