Mario Merz aus Kamenz gestaltet Wechselburger Orgelmusik

Rochlitz
Wechselburgs Orgelmusikreihe begeistert seit 2022. Am Sonntag musiziert Mario Merz, begleitet von Pater Maurus‘ geistlichem Impuls.
Am Sonntag, 28. September, ist in der Basilika von Wechselburg wieder Orgelmusik zu erleben. Ab 16 Uhr wird Mario Merz aus Kamenz musizieren. Pater Maurus wird einen geistlichen Impuls zu Psalm 91 vortragen, zu einem Gebet einladen und am Ende ein Segensgebet sprechen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.
