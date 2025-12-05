Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand in Rochlitz - Familie mit sieben Kindern verliert ihr Heim

Am Clemens-Pfau-Platz in Rochlitz hat in der Nacht zum Freitag ein Reihenhaus gebrannt. Neun Menschen wurden gerettet. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Eine Spendenaktion ist angelaufen.

Bei einem Brand in der Innenstadt von Rochlitz sind am Donnerstagabend fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger wurde wegen seiner schweren Verbrennungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Das Reihenhaus am Clemens-Pfau-Platz in der Nähe der Kunigundenkirche wurde bei dem Brand zerstört und ist...