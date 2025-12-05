Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Wohnhaus im Zentrum von Rochlitz hat am Donnerstagabend gebrannt.
Ein Wohnhaus im Zentrum von Rochlitz hat am Donnerstagabend gebrannt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das Brandhaus in Rochlitz am Freitagmorgen.
Das Brandhaus in Rochlitz am Freitagmorgen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Dachstuhlbrandes auf die Nachbargebäude verhindern.
Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Dachstuhlbrandes auf die Nachbargebäude verhindern. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ein Bewohner kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.
Ein Bewohner kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Anwohner Gerd Gößel vor dem zerstörten Haus im Zentrum von Rochlitz.
Anwohner Gerd Gößel vor dem zerstörten Haus im Zentrum von Rochlitz. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Update
Rochlitz
Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand in Rochlitz - Familie mit sieben Kindern verliert ihr Heim
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Clemens-Pfau-Platz in Rochlitz hat in der Nacht zum Freitag ein Reihenhaus gebrannt. Neun Menschen wurden gerettet. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Eine Spendenaktion ist angelaufen.

Bei einem Brand in der Innenstadt von Rochlitz sind am Donnerstagabend fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger wurde wegen seiner schweren Verbrennungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Das Reihenhaus am Clemens-Pfau-Platz in der Nähe der Kunigundenkirche wurde bei dem Brand zerstört und ist...
