Gegen den 24-Jährigen, der im April auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Rochlitz zwei Menschen niedergestochen hat, hat der Prozess am Landgericht Chemnitz begonnen.
Gegen den 24-Jährigen, der im April auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Rochlitz zwei Menschen niedergestochen hat, hat der Prozess am Landgericht Chemnitz begonnen.
Rochlitz
Messerattacke in Rochlitz: Prozess um Angriff vor Supermarkt beginnt
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Prozess gegen den Messerstecher von Rochlitz hat begonnen. Der 24-Jährige verletzte im April bei einem Angriff zwei Menschen lebensbedrohlich.

Der Prozess gegen den Messerstecher von Rochlitz hat am Freitag vor dem Chemnitzer Landgericht begonnen. Der 24-Jährige hatte vor dem Aldi an der Geithainer Straße am 17. April zwei Menschen lebensbedrohlich verletzt. Zunächst stach der Rochlitzer auf eine Kundin kurz nach dem Verlassen des Supermarkts ein, danach auf einen Mitarbeiter des...
