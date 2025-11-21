Messerattacke in Rochlitz: Prozess um Angriff vor Supermarkt beginnt

Der Prozess gegen den Messerstecher von Rochlitz hat begonnen. Der 24-Jährige verletzte im April bei einem Angriff zwei Menschen lebensbedrohlich.

Der Prozess gegen den Messerstecher von Rochlitz hat am Freitag vor dem Chemnitzer Landgericht begonnen. Der 24-Jährige hatte vor dem Aldi an der Geithainer Straße am 17. April zwei Menschen lebensbedrohlich verletzt. Zunächst stach der Rochlitzer auf eine Kundin kurz nach dem Verlassen des Supermarkts ein, danach auf einen Mitarbeiter des...