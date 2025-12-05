Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • Mit Video: Wohnhausbrand mitten in Rochlitz - Fünf verletzte Bewohner - 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Wohnhaus im Zentrum von Rochlitz hat am Donnerstagabend gebrannt.
Ein Wohnhaus im Zentrum von Rochlitz hat am Donnerstagabend gebrannt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Dachstuhlbrandes auf die Nachbargebäude verhindern.
Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Dachstuhlbrandes auf die Nachbargebäude verhindern. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ein Bewohner kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.
Ein Bewohner kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ein Wohnhaus im Zentrum von Rochlitz hat am Donnerstagabend gebrannt.
Ein Wohnhaus im Zentrum von Rochlitz hat am Donnerstagabend gebrannt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Dachstuhlbrandes auf die Nachbargebäude verhindern.
Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Dachstuhlbrandes auf die Nachbargebäude verhindern. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ein Bewohner kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.
Ein Bewohner kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Update
Rochlitz
Mit Video: Wohnhausbrand mitten in Rochlitz - Fünf verletzte Bewohner - 80 Feuerwehrleute im Einsatz
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Clemens-Pfau-Platz in Rochlitz hat in der Nacht zum Freitag ein Reihenhaus gebrannt. Neun Menschen wurden gerettet. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Bei einem Brand in der Innenstadt von Rochlitz sind am Donnerstagabend mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Reihenhaus wurden dabei zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Nach Angaben der Polizei war die Feuerwehr gegen 22.45 Uhr zum Clemens-Pfau-Platz gerufen worden. Das Feuer breitete sich von den Wohnräumen auf das Dach aus....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
23.11.2025
4 min.
Illegales Driften am Fichtelberg nimmt überhand
Sie verabreden sich, um ihre Autos und sich selbst zu testen. Doch ist das wirklich nur Fahrspaß?
Der Fichtelberg ist seit Jahren ein Hotspot der Drifter. Sie verabreden sich übers Internet – deutschlandweit. Am Wochenende erreichte das Driften jedoch eine neue Dimension. Hilft eine Petition auf der Suche nach einer akzeptablen Lösung?
Katrin Kablau und Kjell Riedel
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
Mehr Artikel