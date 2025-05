Mittweida: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein gefährliches Unterfangen: Ein 25-Jähriger verletzt sich bei der Arbeit in Mittweida schwer.

In Mittweida hat sich ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Wie eine Polizeisprecherin am Wochenende informierte, war ein Mann auf einem Firmengelände an der Altenburger Straße am Freitag kurz vor 12 Uhr so schwer verletzt worden, dass er anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Zuvor hatte der...