  • Mutmaßliche Drogendealer-Familie aus Colditz vor Gericht: „Dort, wo das Zeug gelagert war, haben die Kinder gespielt“

Der mutmaßliche Boss des Drogenclans aus Colditz mit seiner Verteidigerin. Dem 40-Jährigen gelang es mit Fragen, seinen Cousin im Zeugenstand zu verunsichern.
Der mutmaßliche Boss des Drogenclans aus Colditz mit seiner Verteidigerin. Dem 40-Jährigen gelang es mit Fragen, seinen Cousin im Zeugenstand zu verunsichern. Bild: Harry Haertel
Rochlitz
Mutmaßliche Drogendealer-Familie aus Colditz vor Gericht: „Dort, wo das Zeug gelagert war, haben die Kinder gespielt“
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 7er BMW, ein prall gefülltes Konto, aber keine Arbeit: Das Leben eines Colditzers wirft Fragen auf. Das Reichsbürger-Milieu, ein Cousin, der bei der Polizei auspackt, und eine Adresse in Rochlitz spielen vor Gericht ebenfalls eine Rolle.

Das Urteil gegen eine mutmaßliche Drogenhändlerbande aus Colditz, Grimma und Leisnig sollte eigentlich längst feststehen. Bereits im März hatte die Familie auf der Anklagebank des Chemnitzer Landgerichts Platz genommen. Da das Quartett – eine 59-jährige Colditzerin, deren zwei Söhne und die Schwiegertochter – dem Reichsbürger-Milieu...
