Nach Messerangriff in Rochlitz: „Man hat ein gemischtes Gefühl“ - Staatsschutz prüft Post im Internet

Wo am Donnerstag zwei Menschen verletzt wurden, erledigten am Samstag Kunden ihre Ostereinkäufe - doch das Geschehen bewegt viele. Unterdessen äußert sich die Polizei zum Hintergrund des Tatverdächtigen.

Es nieselt an diesem Samstagmorgen. Auf dem Parkplatz am Aldi-Markt und dem Getränkehandel an der Geithainer Straße in Rochlitz stehen einige Autos – teils mit mittelsächsischen Kennzeichen, teils mit „L“ für die Region Leipzig. Einige Kunden ziehen sich gerade einen Wagen aus der Reihe, andere laden schon ihre Einkäufe für das...