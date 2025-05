Nähe Karls Erlebnis-Dorf: Sattelzug blockiert die Straße

Auf der S 34 zwischen Döbeln und Großweitzschen war ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Die Route war stundenlang blockiert.

Zu einem Unfall mit einem Sattelzug ist es am Dienstag auf der S 34 zwischen Döbeln und Großweitzschen, Nähe Karls Erlebnis-Dorf, gekommen. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein Lkw mit einem Anhänger in Richtung Großweitzschen, als er in Höhe Zschepplitz aus ungeklärter Ursache auf den rechten Fahrbahnrand geriet und ins Schleudern kam. Dabei kippte...