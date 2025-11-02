Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die verschiedenen Enten im Naturpark Köbe dürfen bislang draußen bleiben. Bild: Sandy Géczi
Die verschiedenen Enten im Naturpark Köbe dürfen bislang draußen bleiben. Bild: Sandy Géczi
Die verschiedenen Enten im Naturpark Köbe dürfen bislang draußen bleiben.
Die verschiedenen Enten im Naturpark Köbe dürfen bislang draußen bleiben. Bild: Sandy Géczi
Rochlitz
Naturpark Köbe in Penig: Sittiche und Fasane in Sicherheit vor Vogelgrippe, Sorge um Enten
Redakteur
Von Julia Czaja
Der Naturpark Köbe in Penig beherbergt viele Vogelarten, doch die Vogelgrippe breitet sich aus. Was bedeutet das für die Tiere in Ostdeutschlands kleinstem Zoo?

Fasane, Enten, Sittiche: Der Naturpark Köbe in Penig, Ostdeutschlands kleinster Zoo, bietet etlichen Vögeln ein Zuhause. Doch in Anbetracht der sich ausbreitenden Vogelgrippe stellt sich die Frage, was mit den Tieren geschieht. Kommen sie früher ins Winterquartier?
