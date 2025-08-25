Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor einem Jahr wurde bereits der Netto in Lunzenau umgebaut.
Vor einem Jahr wurde bereits der Netto in Lunzenau umgebaut. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Netto-Markt in Rochlitz schließt vorübergehend
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
Anhören

Die Filiale des Discounters in der Stadt wird modernisiert. Kundinnen und Kunden müssen schon ab Dienstagnachmittag für einige Tage auf andere Märkte ausweichen.

Auf einem Plakat an der Eingangstür zum Netto-Markt in Rochlitz ist „Wir bauen um“ zu lesen. Die Filiale in der Poppitzer Straße 5a hat deshalb schon ab Dienstag 16 Uhr geschlossen. Bis dahin wird seit Montag 10 Prozent Rabatt „auf alles“ gewährt - was handschriftlich vermerkt ist.
Mehr Artikel