Neue Ärztin im MZV Rochlitz: „Die Leute wissen es zu schätzen, dass sie hier einen Hausarzt haben“

Rochlitz
Olesea Munteanu fühlt sich in Rochlitz wohl. Der Respekt der Patienten ist groß, ebenso die Herausforderung der Praxis mit ländlichem Einzugsgebiet. Und wie geht es nun im „Lindenblick“ weiter?
Der Montag ist sicher nicht nur in der Hausarztpraxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) „Lindenblick“ in Rochlitz der Tag der Woche mit den meisten Patienten im Wartezimmer. Für die nimmt sich seit Mitte Juli nun Olesea Munteanu Zeit. Die Medizinerin betreut hier zunächst die Patientinnen und Patienten von Beate Bartmuß, die in...
