Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unfall auf der S 24 in Großweitzschen am Dienstagnachmittag.
Unfall auf der S 24 in Großweitzschen am Dienstagnachmittag. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Unfall auf der S 24 in Großweitzschen am Dienstagnachmittag.
Unfall auf der S 24 in Großweitzschen am Dienstagnachmittag. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Nicht weit von Karls Erlebnisdorf: Unfall in Großweitzschen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Fahrzeuge sind am Montagnachmittag an einer Kreuzung der S 34 kollidiert. Die Strecke war zeitweise gesperrt.

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Dienstag gegen 16.45 Uhr in Großweitzschen bei Döbeln gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, befuhr ein Fahrzeug die Westewitzer Straße in Richtung Westewitz. Ein anderes Fahrzeug war aus Richtung Döbeln kommend auf der S 34 unterwegs in Richtung Leisnig. Vermutlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
16.05.2025
1 min.
Schwerverletzter bei Unfall in Großweitzschen
Ein schwerer Unfall hat sich in Großweitzschen ereignet.
Donnerstagabend krachte es an einer Kreuzung bei Großweitzschen. Ein Bus und ein Ford stießen zusammen. Der Ford-Fahrer wurde schwer verletzt.
Babette Philipp
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
30.09.2025
2 min.
Unfall auf Umleitungsstrecke zwischen Waldenburg und Remse: 36-jährige Frau schwer verletzt
Nach dem Unfall ist die Grünfelder Straße zwischen Waldenburg und Remse voll gesperrt.
Im Kurvenbereich gab es einen Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Abschnitt blieb zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel