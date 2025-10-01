Nicht weit von Karls Erlebnisdorf: Unfall in Großweitzschen

Zwei Fahrzeuge sind am Montagnachmittag an einer Kreuzung der S 34 kollidiert. Die Strecke war zeitweise gesperrt.

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Dienstag gegen 16.45 Uhr in Großweitzschen bei Döbeln gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, befuhr ein Fahrzeug die Westewitzer Straße in Richtung Westewitz. Ein anderes Fahrzeug war aus Richtung Döbeln kommend auf der S 34 unterwegs in Richtung Leisnig. Vermutlich...