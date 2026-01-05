MENÜ
Bild: Marlene Hofmann/Burg
Bild: Burg
Bild: Marlene Hofmann/Burg
Bild: Burg
Rochlitz
Noch bis Sonntag: „Weihnachtskrippen aus aller Welt“ auf Burg Posterstein
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Weihnachtskrippen aus Stroh oder bunte Figuren aus Südamerika – Museum Burg Posterstein zeigt neue Exponate des Sammlers Artur Petrig aus Wiesbaden.

Weit über 500 Weihnachtskrippen umfasst die Sammlung von Burg Posterstein im Altenburger Land bereits. Nun wurde sie einer neuen Schenkung des Sammlers Artur Petrig aus Wiesbaden erweitert. Bis einschließlich Sonntag sind noch „Weihnachtskrippen aus aller Welt“ in der Kabinettausstellung zu sehen, darunter große, bunte südamerikanische...
