Den Parkplatz am Stadtbad Rochlitz baut die Firma Manfred Wolff GmbH aus Milkau. Bild: Mario Hösel

Rochlitz 18.07.2025

Parkplätze in Rochlitz: So geht es am Stadtbad weiter

Am Rochlitzer Freibad können die ersten neuen Parkplätze genutzt werden. Fahrradfahrer müssen sich aber noch gedulden. Noch bestimmt der Bagger die Szenerie auf dem Parkplatz am Stadtbad in Rochlitz. Doch die ersten gepflasterten Flächen können bereits genutzt werden. Dies hat die Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigt. In gut vier Wochen soll der Tiefbau durch die Firma Manfred Wolff GmbH aus Milkau für die Parkflächen abgeschlossen sein.