Bild: Danilo Döhling
Bild: Danilo Döhling
Rochlitz
Party im Schützenhaus: So feiert Penig die 80er- und 90er-Jahre
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hurricane-Discothek hat am Samstag für ein ausverkauftes Kulturhaus gesorgt. Die nächsten Termine für 2026 stehen schon fest.

Mit knapp 500 Besuchern war das Kultur- und Schützenhaus zur dritten Auflage der 80er/90er-Party ausverkauft. Von Beginn an herrschte am Samstag ausgelassene Stimmung, die Tanzfläche war durchgehend gefüllt und die Gäste feierten bis spät in die Nacht zu den größten Hits der Kultjahrzehnte. Veranstalter Discothek Hurricane mit Heiko Dehn...
