Paukenschlag bei der FDP Mittelsachsen: Kreischef und Vize werfen das Handtuch

Seit Monaten rumort es in den Reihen der FDP. Nach Bundesvize Holger Zastrow wenden sich nun auch zwei prominente Liberale aus Mittelsachsen ab: Kreischef Miro Becker und Vize Rico Schaarschmidt.

Empfindlicher Aderlass bei den mittelsächsischen Liberalen. FDP-Kreischef Miro Becker hat genauso wie sein Vize Rico Schaarschmidt überraschend das Handtuch geworfen. In der Sitzung des Kreisvorstandes in Waldheim am Dienstag verkündete der 1975 geborene Diplom-Medizinpädagoge aus Wechselburg seinen Rücktritt von allen Parteiämtern....