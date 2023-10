Penig: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen hat es in Penig zwischen Markersdorf und Wernsdorf einen Unfall gegeben. Der Verursacher flüchtete - und wird nun gesucht.

Das Polizeirevier Rochlitz sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen in Penig ereignet hat. Ein Lastwagen war am 26. Oktober um etwa 7.05 Uhr auf der B 175 aus Markersdorf kommend in Richtung Wernsdorf unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, streifte dieser aus unbekannter Ursache nach einer Rechtskurve einen entgegenkommenden Laster...