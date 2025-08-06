Planespotter aus Mittweida erklärt: Diese Kampfjets und Militärmaschinen fliegen über Mittelsachsen

Vor Tagen sorgte ein Tiefflug von vier Transportmaschinen und zwei Kampfflugzeugen in Rochlitz für Debatten. Ralf Härtel mahnt zur Gelassenheit. Überflüge von Militärmaschinen beobachtet er täglich.

Militärflugzeuge über Mittelsachsen: Keine Seltenheit, sondern die Regel. Maschinen der Bundeswehr, aber auch von anderen Streitkräften überfliegen täglich den Landkreis. Das sagt zumindest Ralf Härtel. Der 45-Jährige aus Mittweida interessiert sich seit Jahren dafür, was im Himmel zwischen Neuhausen und Penig passiert.