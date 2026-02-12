Polizei findet 1400 Cannabispflanzen in Leisnig: Verdächtiger verhaftet

Rochlitz
In Leisnig wurde eine großangelegte Cannabis-Plantage entdeckt. Die Polizei stellte rund 1400 Pflanzen sicher. Der festgenommene Verdächtige steht nun im Fokus der Ermittlungen.
Nach der Entdeckung einer Cannabis-Plantage in Leisnig hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Am Dienstag hatte die Chemnitzer Kriminalpolizei ein Wohnhaus in der Schloßstraße durchsucht, nachdem sich Hinweise verdichtet hatten, dass sich in einem unbewohnten Haus größere Mengen Betäubungsmittel befinden könnten. Mit...
