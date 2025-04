Polizeieinsatz in Hartha: „Hunde wurden in dreckigen, stinkenden Ecken gehalten“

Die aus einer TV-Sendung bekannte Tierpsychologin Jana Hoger hat sich am Freitag ein Bild von katastrophalen Zuständen in einem Haus gemacht, aus dem mit Hilfe der Polizei 20 Hunde gerettet wurden.

Herzzerreißende Szenen am Freitagnachmittag in Hartha: Nach einem anonymen Hinweis bei der Tierschutzorganisation Peta überprüften Tierschützer sowie das Landratsamt Mittelsachsen ein Mehrfamilienhaus in Hartha. Dort sollen mehrere Hunde nicht artgerecht gehalten worden sein. Wie Tierpsychologin Jana Hoger (bekannt aus der Vox-TV-Sendung...