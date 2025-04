Porphyr, Glühwein und mehr: Was macht der Trabant auf dem Rochlitzer Berg?

Touristische Anbieter aus der Region kamen zum Saisonstart an gleich drei Stellen auf dem Rochlitzer Berg mit Ausflüglern ins Gespräch: am Porphyrhaus, am Türmerhaus und am Café Waldschlösschen.

Gleich neben dem Waldspielplatz ist die Außenstelle der Tourist-Information Rochlitzer Muldentag zu finden, das Geoportal Porphyrhaus. Davor hatte die Genießergenossenschaft ihre Leckereien aufgebaut. Daneben warb der Verein Vector Point aus Taura mit pfiffigen Spielen dafür, Kinder schon frühzeitig für Technik zu interessieren.