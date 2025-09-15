Prozess gegen mutmaßliche Drogendealer-Familie aus Colditz: Gab es Hintermänner im Ausland?

Rochlitz
Prall gefüllte Konten, Luxuskarossen – und jetzt auch noch Geldströme nach Bulgarien? Die Geschäfte der Colditzer Familie könnten Teil eines viel breiter angelegten Onlinehandels mit Drogen sein
Seit Wochen steht eine Familie aus Colditz, Grimma und Leisnig im Fokus eines Prozesses vor dem Landgericht Chemnitz. Der Vorwurf: gemeinschaftlicher und teils bandenmäßiger Handel mit synthetischen Cannabinoiden und „Legal Highs“, die seit 2016 verboten sind. Im Mittelpunkt stehen eine 59-jährige Mutter, ihre beiden Söhne und die...
