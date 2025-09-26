Prozess gegen mutmaßliche Drogendealer-Familie aus Colditz: Urteil erneut verschoben

Rochlitz
Kein Urteil im Drogenprozess um einen mutmaßlich kriminellen Familienbetrieb aus Colditz: Ein leitender Ermittler konnte am Donnerstag nicht aussagen. Wie geht der Prozess jetzt weiter?
Nach wochenlanger Verhandlung sollte der Prozess um eine mutmaßliche Drogenhändlerbande aus Colditz, Grimma und Leisnig am Donnerstagnachmittag am Landgericht Chemnitz enden. Doch die Beweisaufnahme musste erneut vertagt werden.
