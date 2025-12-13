Pumptrack-Anlage für Geringswalde: Stadtrat entscheidet über Bau

Rochlitz
Zwischen Wellen und Steilkurven entsteht im Simötipark bald ein Paradies für Mountainbiker.
Es kann endlich losgehen: Seit geraumer Zeit in der Diskussion, kann die Stadt Geringswalde jetzt die geplante Pumptrack-Anlage bauen lassen. In der kommenden Sitzung des Stadtrates sollen dafür die Bauleistungen vergeben werden. Die Sportanlage soll direkt auf dem Areal des Simötiparkes an der Bahnhofstraße installiert werden. Eine...
