Die künftige Radsportanlage wird in das Gelände des Simötiparkes integriert.
Die künftige Radsportanlage wird in das Gelände des Simötiparkes integriert. Bild: Marion Gründler
Die künftige Radsportanlage wird in das Gelände des Simötiparkes integriert.
Die künftige Radsportanlage wird in das Gelände des Simötiparkes integriert. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Pumptrack-Anlage für Geringswalde: Stadtrat entscheidet über Bau
Von Marion Gründler
Zwischen Wellen und Steilkurven entsteht im Simötipark bald ein Paradies für Mountainbiker.

Es kann endlich losgehen: Seit geraumer Zeit in der Diskussion, kann die Stadt Geringswalde jetzt die geplante Pumptrack-Anlage bauen lassen. In der kommenden Sitzung des Stadtrates sollen dafür die Bauleistungen vergeben werden. Die Sportanlage soll direkt auf dem Areal des Simötiparkes an der Bahnhofstraße installiert werden. Eine...
