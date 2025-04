Purple Path: Wechselburg mit neuer Skulptur nun Teil der Kulturhauptstadt Chemnitz

Wechselburg feiert seinen kulturellen Anschluss an Chemnitz. Die neue Skulptur von Kris Martin zieht zahlreiche Besucher an. Was steckt hinter der ungewöhnlichen Anordnung?

Wechselburg ist jetzt Teil der Kulturhauptstadt Chemnitz. Am Samstag ist die Skulptur „Good Luck“ des belgischen Künstlers Kris Martin auf dem Platz vor dem Rathaus enthüllt worden. Auf einer Kugel ruht ein Würfel – beides aus Rochlitzer Porphyr. Mit seinem Kunstwerk spielt der Bildhauer auf eine Skulptur an, die Dichterfürst Johann... Wechselburg ist jetzt Teil der Kulturhauptstadt Chemnitz. Am Samstag ist die Skulptur „Good Luck“ des belgischen Künstlers Kris Martin auf dem Platz vor dem Rathaus enthüllt worden. Auf einer Kugel ruht ein Würfel – beides aus Rochlitzer Porphyr. Mit seinem Kunstwerk spielt der Bildhauer auf eine Skulptur an, die Dichterfürst Johann...