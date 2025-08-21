Rochlitz: Autofahrer erfasst mit Fahrzeug Radfahrerin

War es kurzer Moment der Unachtsamkeit? Ein Unfall an der Kreuzung B 107/ B 175 in Rochlitz sorgte jetzt für Aufmerksamkeit.

An einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt von Rochlitz hat es jetzt einem Unfall gegeben. Und zwar erfasste am späten Mittwochnachmittag an der Kreuzung der B 107 und der B 175 ein Auto eine Fahrradfahrerin. Die 59 Jahre alte Radfahrerin war laut einer Polizeisprecherin auf dem Pestweg unterwegs und wollte kurz nach 17 Uhr die Leipziger Straße (B...