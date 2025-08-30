Rochlitz bekommt neuen Pfarrer – Zuvor gibt es am Sonntag einen Abschied in Geithain

Pfarrer Markus Helbig wird am 31. August mit einem Gottesdienst in Geithain verabschiedet. Seine Amtseinführung in Rochlitz erfolgt allerdings erst in einigen Monaten.

Pfarrer Markus Helbig wechselt die Pfarrstelle und wird seinen Dienst künftig in Rochlitz, Wechselburg und Umgebung tun. Am Sonntag wird er deshalb als Pfarramtsleiter des Ev.-Luth. Kirchspiels Geithain-Frohburg-Lunzenau mit einem Gottesdienst verabschiedet. Schon im Frühjahr hatte er sich in der Kirche St. Otto in Wechselburg vorgestellt.