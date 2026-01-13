Rochlitz: Fahrerflucht auf Parkplatz vor Bowlingbahn

Auf dem Parkplatz Am Regenbogen in Rochlitz ist ein VW beschädigt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug könnte beim Ein- oder Ausparken den Unfall verursacht haben.

Ein ordnungsgemäß geparkter VW ist am Sonnabend auf dem Parkplatz Am Regenbogen in Rochlitz beschädigt worden. Die Polizei gibt an, dass der Schaden an der hinteren linken Fahrerseite zwischen 8.35 und 13 Uhr entstand. Der Sachschaden am VW beträgt rund 1500 Euro. Ein unbekanntes Fahrzeug könnte beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz vor