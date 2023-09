Rochlitz feiert Händlerherbst: Mit den Milkauer Schalmeien, Modetrends und Erfolgen auf dem Fahrrad

Viele Besucher hat die zwölfte Auflage in die Innenstadt gezogen. Bis in die Nacht gab es ein vielfältiges Programm und die Geschäfte waren geöffnet.

Bummeln, Feiern, Schauen und sportlich sein - das war am Freitag in der Rochlitzer Innenstadt angesagt. Viele Besucher feierten zum zwölften Rochlitzer Händlerherbst bis in die Spätsommernacht hinein. Länger als sonst hatten auch zahlreiche Geschäfte geöffnet. Zum Programm zählten Konzerte und Live-Auftritte. In der Rathausstraße sorgten...