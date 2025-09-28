Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Alexander Christoph
Bild: Alexander Christoph
 7 Bilder
Rochlitz
Rochlitz im Motorenrausch: Das sind die Fotos zur Oldtimer-Rallye rund um den Rochlitzer Berg
Redakteur
Von Alexander Christoph
Fahrzeuge aus den 1920er-Jahren bis hin zu modernen Klassikern lassen in Rochlitz die Herzen eines jeden Oldtimerfans höher schlagen.

Lautes Geknatter, da und dort mal ein Knall, die Luft geschwängert von Benzin, voller Abgase: Es ist Samstag. In Rochlitz treffen sich hunderte Fans historischer Fahrzeuge zur 57. ADAC-Oldtimer-Rallye. Auf dem Markt reiht sich ein Wagen an den nächsten, auf dem Parkplatz stehen die Motorräder. 150 Starter, die meisten aus der Region, manche...
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
21.09.2025
2 min.
Leipzig bis Meißen: Autokenner pilgern nach Geringswalde
 5 Bilder
Am alten Bahnhof von Geringswalde glänzten Chromleisten amerikanischer Autos in der Sonne. Ein Treffen, das jeden Autoliebhaber ins Schwärmen brachte.
Michel Köhler
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
12.09.2025
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel