Rochlitz im Motorenrausch: Das sind die Fotos zur Oldtimer-Rallye rund um den Rochlitzer Berg

Fahrzeuge aus den 1920er-Jahren bis hin zu modernen Klassikern lassen in Rochlitz die Herzen eines jeden Oldtimerfans höher schlagen.

Lautes Geknatter, da und dort mal ein Knall, die Luft geschwängert von Benzin, voller Abgase: Es ist Samstag. In Rochlitz treffen sich hunderte Fans historischer Fahrzeuge zur 57. ADAC-Oldtimer-Rallye. Auf dem Markt reiht sich ein Wagen an den nächsten, auf dem Parkplatz stehen die Motorräder. 150 Starter, die meisten aus der Region, manche...