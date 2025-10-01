Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Rochlitz zahlen Eltern für die Betreuung in der Krippe mehr (Symbolfoto).
In Rochlitz zahlen Eltern für die Betreuung in der Krippe mehr (Symbolfoto). Bild: Friso Gentsch/dpa/Archiv
Rochlitz
Rochlitz: Warum Eltern bald mehr für die Krippe zahlen
Redakteur
Von Alexander Christoph
Die Stadträte in Rochlitz haben entschieden: Die Elternbeiträge für die Krippe werden erhöht.

Eltern müssen künftig tiefer in die Tasche greifen, wenn ihr Kind in der Krippe in Rochlitz betreut wird. Die Stadträte haben jetzt die Elternbeiträge angepasst. Der Sozialausschuss hatte sich laut Vorsitzendem Haiko Stäbler für eine „maßvolle Erhöhung“ ausgesprochen. „Eltern müssen sich die Betreuung noch leisten können“, so der...
