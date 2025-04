Rochlitzer Autohaus Pichel schließt nach 30 Jahren - „Uns wurde Schrauberwerkzeug in die Wiege gelegt“

Das Autohaus Pichel schließt in Rochlitz nach drei Jahrzehnten seine Türen. Andreas Pichel blickt mit Wehmut darauf, aber auch auf seine Anfänge als „Schrauber“ und erzählt, was mit den Häusern in Burgstädt, Chemnitz, Hartmannsdorf und Mittweida ist.

Andreas Pichel liebt Pferdestärken. Nicht nur die unter der Motorhaube, sondern auch die auf vier Beinen. Zeit seines Lebens ist er Auto- und Pferdenarr; und in Rochlitz bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Kein Wunder, ist er doch seit 30 Jahrzehnten das Aushängeschild des Autohauses Pichel in der Colditzer Straße. Das schließt jetzt... Andreas Pichel liebt Pferdestärken. Nicht nur die unter der Motorhaube, sondern auch die auf vier Beinen. Zeit seines Lebens ist er Auto- und Pferdenarr; und in Rochlitz bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Kein Wunder, ist er doch seit 30 Jahrzehnten das Aushängeschild des Autohauses Pichel in der Colditzer Straße. Das schließt jetzt...