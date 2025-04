Rochlitzer Funkencup: Die schönsten Bilder vom Ende der Karnevalsaison

In Rochlitz endete am Samstag die Faschingssaison. Traditionell messen sich Faschings- und Tanzsportvereine dann noch einmal im Tanz. Wer überzeugte die Jury am meisten?

Super Stimmung und ein volles Bürgerhaus und versprach am Samstag der 16. Rochlitzer Funkencup, mit dem traditionell die Saison für den Karneval-Club Rochlitz endet. Präsident Raymond Lange gab Oberbürgermeister Frank Dehne den Rathausschlüssel zurück. Danach starteten die sechs U16- und acht Ü16-Mannschaften von zehn Faschings- und...