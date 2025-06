Schlägerei bei Pigmenstörung in Geringswalde: Veranstalter rechnet mit Täter ab

Ein Streit, der eskaliert, und vier Verletzte: Ein Vorfall überschattet das beliebte Elektro-Festival, auf dem Hunderte ausgelassen feiern. Veranstalter Christoph Thiele findet deutliche Worte und sagt, was er vom Täter hält.

Die handfeste Auseinandersetzung während des größten Electronic-Festivals in der Region, der Pigmentstörung in Geringswalde, ist seit Tagen Gesprächsthema. Nun äußert sich Veranstalter Christoph Thiele zu dem Vorfall in der Nacht zum 15. Juni. „Ich wünsche den Opfern gute Besserung“, sagt der 38-jährige Rochlitzer, der seit 2014 das...