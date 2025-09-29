„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an

Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.

Mittlerweile sind drei Monate vergangen, seit die Belegschaft der Papierfabrik in Penig ihren letzten Arbeitstag hatte. Nun ereilt die Mitarbeiter eine Nachricht, die viele von ihnen als Schlag in die Magengrube empfinden dürften: Die Firma Felix Schoeller investiert mehrere Millionen Euro an ihrem Stammsitz in Osnabrück.