Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einem schweren Unfall in Döbeln wurden mehrere Menschen verletzt.
Bei einem schweren Unfall in Döbeln wurden mehrere Menschen verletzt. Bild: EHL Media/Justin Kurowski
Bei einem schweren Unfall in Döbeln wurden mehrere Menschen verletzt.
Bei einem schweren Unfall in Döbeln wurden mehrere Menschen verletzt. Bild: EHL Media/Justin Kurowski
Rochlitz
Schwerer Unfall auf der B 169: Schwangere und Kleinkind werden verletzt
Von Erik-Holm Langhof
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Unfall auf der B 169 in Döbeln endete für mehrere Menschen im Krankenhaus. Ein drittes Fahrzeug könnte beteiligt sein. Die Polizei klärt nun, ob es Fahrerflucht war.

Am Donnerstagabend hat sich auf der B 169 an der Karlskreuzung bei Döbeln ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet. Laut Polizei waren zwei Pkw direkt beteiligt, ein dritter könnte ebenfalls involviert gewesen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen zwei Fahrzeuge aus Richtung Döbeln und wollten die Karlskreuzung auf der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
15:45 Uhr
1 min.
Hartha: Zehnjähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen
Der Unfall ereignete sich auf der Döbelner Straße.
Das Kind hat bei dem Unfall nach Polizeiangaben leichte Verletzungen erlitten.
Michael Brandenburg
11.08.2025
1 min.
Einsatz in Döbeln: Solaranlage in Brand geraten
Feuerwehrleute löschen in Döbeln eine in Brand geratene Photovoltaikanlage.
Eine Rauchentwicklung über einem freistehenden Carport rief die Feuerwehr auf den Plan. Die erste Befürchtung bestätigte sich nicht.
Erik-Holm Langhof
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel