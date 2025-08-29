Schwerer Unfall auf der B 169: Schwangere und Kleinkind werden verletzt

Rochlitz
Ein Unfall auf der B 169 in Döbeln endete für mehrere Menschen im Krankenhaus. Ein drittes Fahrzeug könnte beteiligt sein. Die Polizei klärt nun, ob es Fahrerflucht war.
Am Donnerstagabend hat sich auf der B 169 an der Karlskreuzung bei Döbeln ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet. Laut Polizei waren zwei Pkw direkt beteiligt, ein dritter könnte ebenfalls involviert gewesen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen zwei Fahrzeuge aus Richtung Döbeln und wollten die Karlskreuzung auf der...
